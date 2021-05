Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannte legen Schrauben auf die Straße - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Unbekannte legen Schrauben auf die Straße - Polizei bittet um Hinweise

Scheeßel/Jeersdorf. Die Polizeistation Scheeßel ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die auf dem Mühlenweg in Höhe des Grillplatzes Schrauben so auf die Straße gelegt haben, dass sie offensichtlich in die Reifen von durchfahrenden Fahrzeugen eindringen sollten. Die Unbekannten gingen dabei sehr geschickt vor. Sie bearbeiteten die Schrauben so, dass sie aufrecht mit der Spitze nach oben standen und auch nicht umfallen konnten. Die Gemeindestraße ist in diesem Bereich in Richtung Landesstraße 131 mit dem Verkehrszeichen 250 (landwirtschaftlicher Verkehr frei) ausgeschildert. Möglich ist, dass sich die Tat gegen Autofahrer richtet, die die Straße verbotenerweise nutzen. Da die Schrauben bereits längere Zeit gelegen haben dürften, ist davon auszugehen, dass sich mehrere Autofahrer ihre Reifen beschädigt haben. Hinweise oder Schadensmeldungen bitte an die Polizeistation Scheeßel unter Telefon 04263/98516-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell