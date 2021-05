POL-ROW: ++ Wem gehört das Fahrrad? - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Helvesiek. Beamte der Polizeistation Fintel haben am Donnerstagmorgen an der Sozialunterkunft an der Großen Straße ein herrenloses Fahrrad gefunden. Das schwarze Trekkingrad der Marke Winora vom Typ Tonga könnte zuvor gestohlen worden sein. Der Eigentümer darf sich gerne unter Telefon 04265/95486-0 melden.

