Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ferien vergessen - Grundschüler von der Polizei nach Hause gebracht ++

Rotenburg (ots)

Ferien vergessen - Grundschüler von der Polizei nach Hause gebracht

Rotenburg. Zwei Rotenburger Kinder haben sich ihren Schulstart nach dem Pfingstwochenende sicherlich anders vorgestellt. Die 6 und 7 Jahre alten Grundschüler standen am Dienstagmorgen vor zwei unterschiedlichen Schulen im Stadtgebiet. Aufgrund der Pfingstferien waren die Türen verschlossen und beiden Jungen wussten nicht, was sie tun sollten. Passanten entdeckten in beiden Fällen die verunsicherten Kinder und verständigten die Rotenburger Polizei. Die Beamten konnten von den Kindern erfragen, wie ihre Eltern zu erreichen sind. Einer wurde von seiner Mutter direkt an der Schule abgeholt. Im anderen Fall brachten die Beamten den Schüler nach Hause.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell