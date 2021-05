Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemeldung der Polizeiinspektion Rotenburg vom 21.-23.05.2021

Rotenburg (ots)

Illegale Entsorgung von Bauabfällen

Hemslingen

Unbekannte haben in einem Waldstück an der Landesstraße 131 zwischen Hemslingen und Deepen größere Mengen Baustellenmüll entsorgt. Es handelt sich um insgesamt 7 weiße 'Big-Bag'-Transportsäcke, die mit alter Dämmfolie, Mineralwolle, Dachpappe und Ähnlichem gefüllt sind. Aufgrund von Zeugenangaben ist davon auszugehen, dass der Müll am Donnerstag oder Freitag dort entsorgt wurde. Hinweise auf den/die Verursachenden nimmt die Polizei Bothel unter der Telefonnummer 04266/955680 entgegen. (Bild)

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Rotenburg

Am frühen Samstag- Nachmittag wurden die Beamten des Rotenburger Einsatz- und Streifendienstes zu einer Unfallaufnahme auf den Parkplatz des Wümme-Parks gerufen. Zwei PKW waren beim Ausparken zusammengestoßen. Vor Ort stellte sich heraus, dass einer der Unfallbeteiligten erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Im Rahmen eines Atemalkoholtests wurde ein Wert von 2,0 Promille ermittelt. Der 53-jährige Rotenburger wurde zur Wache gebracht und musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Sprengung einer Flakgranate aus dem 2. Weltkrieg

Rotenburg

Durch einen Jäger wurde am frühen Samstag-Nachmittag im Bereich der Kreisstraße 219, unweit der B 75 eine Granate aufgefunden. Diese wurde offenbar zuvor von Unbekannten im Nahbereich aufgefunden und am Brückengeländer des Westerholzer Kanals abgestellt. Durch den hinzugezogenen Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde festgestellt, dass es sich um eine Flakgranate handelt, die aus dem 2. Weltkrieg stammen dürfte. Diese musste auf einem nahegelegenen Feld gegen 18:30 Uhr kontrolliert gesprengt werden. Die Kreisstraße wurde aus diesem Grund kurzzeitig gesperrt.



