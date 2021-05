Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 12-jähriger Junge beim Spielen in der Kiesgrube von Hund gebissen ++ Blitzeinbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Zigaretten ++ Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer ++

Rotenburg (ots)

12-jähriger Junge beim Spielen in der Kiesgrube von Hund gebissen

Tarmstedt. Am Montagnachmittag ist ein 12-jähriges Kind beim Spielen in der Kiesgrube an der Hepstedter Straße mehrfach von einem Hund gebissen und ernsthaft verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Junge gegen 14.30 Uhr dort mit zwei anderen Kindern aufgehalten. Zur gleichen Zeit ging ein 22-jähriger Mann mit seinem Rottweiler in der Nähe spazieren. Nach seinen Angaben habe sich der 11 Monate alte Hund, den er erst am Tag zuvor gekauft hatte, von der Leine gerissen. Er sei sofort auf die Kinder losgestürmt und habe sich auf den 12-Jährigen gestürzt. Der Mann konnte das Tier von dem Jungen trennen und in sein Auto bringen. Der 12-Jährige wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete gegen den Hundehalter ein Strafverfahren ein.

Blitzeinbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Zigaretten

Sottrum. Mit Hilfe eines Rinnsteindeckels sind zwei unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Bremer Straße eingebrochen. Um 3.59 Uhr warf einer der Männer den schweren Gegenstand gegen die Glasscheibe des Eingangsbereichs. Dann konnte er die Schiebetür aufdrücken. Gemeinsam mit seinem Komplizen gelangte der Täter in das Tankstellengebäude. Offenbar gezielt rafften die Diebe Zigarettenstangen zusammen und entkamen nur Minuten später mit der Beute in noch unbekannte Richtung. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren tausend Euro.

Bei Verkehrskontrolle auf der Hansalinie - Polizei findet Rauschgift

Ostetal/A1. Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Süd haben Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei am Sonntagabend einen unerwarteten Drogenfund gemacht. Die Polizisten waren gegen 19.40 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg auf einen mit vier Personen besetzten, schwarzen VW Golf mit Münchener Kennzeichen aufmerksam geworden. Sie lotsten das Fahrzeug auf das Gelände der Rastanlage. Gleich nach dem Öffnen der Fahrertür stieg den Beamten der typische Geruch von Marihuana in die Nase. Aus diesem Grund ließen sie die Männer im Alter von 19 bis 25 Jahren aussteigen. Zunächst fand die Polizei bei ihnen eine kleinere Menge an Rauschgift. Als dann eine Zivilstreife des Hauptzollamtes Hamburg mit einem Drogenspürhund zufällig auf die Kontrollsituation zukam, wurde der vierbeinige Kollege eingesetzt. Mit seiner feinen Nase erschnüffelte er im Gepäck der Männer weitere Cannabisprodukte und Konsumzubehör. Die Polizei beschlagnahmte den Fund und leitete ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Montagabend einen 49-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 19.40 Uhr mit seinem Wagen in der Kivinanstraße unterwegs, als ihn die Beamten stoppten. Bei der Verkehrskontrolle auf dem Gelände einer Tankstelle zeigte sich, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,5 Promille an. Der 49-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

12-Jähriger mit unversichertem E-Scooter unterwegs

Zeven. Die Zevener Polizei hat am Pfingstmontag in der Bahnhofstraße einen 12-Jährigen auf einem E-Scooter gestoppt. Der Junge rollerte gegen 10 Uhr auf dem Gehweg. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Elektroroller nicht versichert war. Dafür wird sich der Erziehungsberechtigte, der die Fahrt zugelassen hat, verantworten müssen.

