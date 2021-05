Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunkener Autofahrer rutscht aus Kurve ++ Zigarettendiebe entkommen trotz Polizeifahndung ++ Unliebsamer Besuch in der DRK-Kinderkrippe ++

Rotenburg (ots)

Betrunkener Autofahrer rutscht aus Kurve

Bothel. Mit über 1,3 Promille hat ein 24-jähriger Autofahrer am Dienstagabend auf der Kreisstraße 239 zwischen Hemsbünde und Bothel einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann war gegen 20.30 Uhr in Richtung Bothel unterwegs, als er offenbar zu schnell in eine Linkskurve fuhr. Auf der regennassen Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich auf dem Grünstreifen. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde später im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 24-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Nach der Erstversorgung musste er eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Zigarettendiebe entkommen trotz Polizeifahndung

Kirchwalsede/Brockel. Seit geraumer Zeit sind im Landkreis Rotenburg Zigarettendiebe unterwegs. In der Nacht zum Dienstag waren sie in Kirchwalsede und Brockel aktiv. In Kirchwalsede brachen die Unbekannten ein Gerät an der Straße Im Dorf auf. Sie nahmen sämtliche Zigaretten und auch das Bargeld mit. In der Nacht darauf hätte die Rotenburger Polizei die Täter in Brockel fast geschnappt. Ein Zeuge bemerkte gegen 3 Uhr zwei Männer, die sich auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn der Straße Jacobs Sandstich an einem Automaten zu schaffen machten. Kurz vor dem Eintreffen einer Streifenbesatzung sprangen die Täter über einen Zaun und verschwanden im angrenzenden Waldstück. Obwohl die Polizei es umstellte und darin suchte, gelang es den Tätern zu entkommen. Beute haben sie in diesem Fall aber nicht gemacht.

Vandalismus am Aussichtsturm

Kirchwalsede/Federlohmühlen. Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen an dem Feldweg Auf dem Diershoop einen Aussichtsturm beschädigt. Sie zerstörten das Geländer des Turms und auch einen Mülleimer. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von rund fünfhundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bothel unter Telefon 04266/95568-0.

Unliebsamer Besuch in der DRK-Kinderkrippe

Zeven. Unbekannte sind im Verlauf des Pfingstwochenendes in die DRK-Krippe an der Godenstedter Straße eingedrungen. Durch eine Nebeneingangstür hatten sie das Gebäude betreten. Im Büro fanden die Täter mehrere Schlüssel und nahmen sie mit.

