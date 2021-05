Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Viele Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte ++ Fahndung nach Taschendiebinnen bleibt ohne Erfolg ++ Unbekannte stehlen schwarzen Kia vom Autohaus ++

Rotenburg (ots)

Viele Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Zeven/Selsingen/Rotenburg. Mit immer der gleichen Masche haben unbekannte Betrüger am Mittwoch versucht, an das Geld mehrerer Bürgerinnen und Bürger zu kommen. Gegen 9 Uhr klingelte zunächst das Telefon einer 75-jährigen Frau aus Selsingen. Ein angeblicher Polizeibeamter teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe. Der Angerufenen kamen sofort Zweifel. Sie legte schnell auf. Eine Stunde später riefen die Betrüger bei einer 67-jährigen Zevenerin an. Auch dieser Frau tischten sie die Geschichte von dem Verkehrsunfall auf. Mit einer Kaution könne sie ihre Tochter vor einer Strafe schützen. Die Seniorin hob bei der Bank Geld ab. Zu einer Übergabe ist es aber nicht gekommen. Eine 85-jährige Zevenerin war die nächste, die gegen 11 Uhr einen betrügerischen Anruf erhielt. Auch sie sollte ihre Tochter mit 25.000 Euro Kaution, die sie an die Staatsanwaltschaft Bremen übergeben möge, auslösen. Die Seniorin ging sofort zur Sparkasse, um dort die Summe abzuheben. Ein Mitarbeiter klärt die verunsicherte Frau auf und verhinderte so großen finanziellen Schaden. Kurz danach meldete sich ein falscher Polizeisekretär bei einem 79-jährigen Zevener. Der Anrufer berichtet von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Als der Senior das hörte, legte er sofort auf. Auch in Rotenburg ist es am Mittwoch zu mindestens einem betrügerischen Anruf gekommen. Bei einer 81-jährigen Frau meldete sich gegen 12 Uhr ein falscher Polizist. Die Geschichte war die gleiche. Die Seniorin ließ sich davon nicht beirren und beendete das Gespräch.

Fahndung nach Taschendiebinnen bleibt ohne Erfolg

Rotenburg. Eine 51-jährige Frau ist am Mittwochabend in einem Discounter am Grafeler Damm Opfer von zwei unbekannten Taschendiebinnen geworden. Während sie mit dem Einkauf beschäftigt war, nutzten die beiden Frauen die Gelegenheit und öffneten den Reißverschluss ihrer Handtasche. Daraus nahmen sie das Portemonnaie mit Bargeld und dem üblichen Inhalt. Die 51-Jährige bemerkte die Tat und sprach die beiden Frauen an. Die ließen sich aber auf kein Gespräch ein und machten sich schleunigst aus dem Staub. Eine Fahndung nach den Flüchtigen durch die Rotenburger Polizei brachte keinen Erfolg.

Unbekannte stehlen schwarzen Kia vom Autohaus

Kirchwalsede. In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte vom Gelände eines Autohauses an der Westerwalseder Straße ein Auto gestohlen. Der schwarze Kia Stinger war verschlossen und nicht zugelassen. Die Polizei geht von einem Schaden von knapp vierzigtausend Euro aus. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bothel unter Telefon 04266/95568-0.

Kontrolle auf der Hansalinie - Gefälschter Führerschein und Drogenkonsum

Sittensen/A1. Einen komplett gefälschten, griechischen Führerschein hat ein 30-jähriger Mann den Beamten der Autobahnpolizei Sittensen am Mittwochabend bei einer Verkehrskontrolle auf der Hansalinie A1 vorgelegt. Die Polizisten erkannten darauf Fälschungsmerkmale und schauten sich dann den Fahrer genauer an. Bei ihm bemerkten sie Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte den ersten Eindruck. Demnach dürfte der Mann vor Fahrtantritt Kokain konsumiert haben. Für den 30-Jährigen war die Fahrt in Richtung Hamburg an dieser Stelle zu Ende. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell