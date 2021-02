Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Aktuelle Unfallmeldung B3

Friedberg (ots)

Friedberg: Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle zwischen den Abfahrten Friedberg West und Stadthalle laufen. Offenbar geriet ein Fahrzeug in den Gegenverkehr und es kam dabei zum Zusammenstoß von insgesamt drei Fahrzeugen. Mehrere Personen wurden verletzt. Rettungsdienste sind vor Ort. Abschleppdienste sind zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge an die Unfallstelle beordert. Die Vollsperrung dauert weiterhin an.

Corina Weisbrod

