POL-WE: Polizei in Friedberg sucht die Besitzer zweier Fahrräder!

Friedberg (ots)

Besitzer von Fahrrad gesucht I

Friedberg: Ein blau-grünes Cube-Mountainbike stellten Polizeibeamten am Montag (1.2.) im Rahmen einer Durchsuchung bei einem Tatverdächtigen in Bad Nauheim sicher. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Rad nicht bei seinem rechtmäßigen Besitzer gefunden wurde und sind nun auf der Suche nach ihm. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Besitzer von Fahrrad gesucht II

Florstadt: Ein weiß-graues Fahrrad der Marke Votone fand man am Montag, den 18.Januar in Florstadt. Die Polizei stellte das Rad sicher. Es ist nicht bekannt, wem es gehört. Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

