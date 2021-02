Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schwer Verletzte nach Zusammenstoß auf der B3 bei Bad Vilbel

Friedberg (ots)

Pressemeldung vom 03.02.21

Bad Vilbel: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend (2.2.) auf der B3 bei Dortelweil. Eine 20-Jährige fuhr mit ihrem Hyundai gegen 20.20 Uhr auf die B3 in Richtung Frankfurt auf. Aus bisher unbekannten Gründen führte sie jedoch offenbar noch vom Beschleunigungsstreifen aus ein Wendemanöver durch. Der 61-jährige Fahrer eines Ford Focus, der die B3 in nördliche Richtung befuhr, konnte einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen der jungen Frau nicht mehr verhindern und prallte seitlich in das Fahrzeug. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde die 20-jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Focusfahrer und seine 41-jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision schwer verletzt. Auch sie brachte man in umliegende Krankenhäuser. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten machten eine Vollsperrung der B3 bis kurz vor Mitternacht erforderlich.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Untersuchung des Unfallherganges durch einen Gutachter an. Die beiden PKW stellte man zu Untersuchungszwecken sicher.

Corina Weisbrod

