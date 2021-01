Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wetteraukreis: Polizei erhöht Präsenz

Friedberg (ots)

Nachdem es in den letzten Tagen zu Zusammenkünften von Personengruppen in Butzbach und in Bad Nauheim gekommen war, geht die Polizei davon aus, dass es sich hierbei um geplante Aktionen mutmaßlicher Gegner der Corona-Maßnahmen handelte. In deren Rahmen waren immer wieder Verstöße gegen derzeit gültige Hygienebestimmungen festgestellt worden. Dies belegen unter anderem via sozialer Netzwerke verbreitete Videosequenzen. Diese wurden durch Polizei und Ordnungsbehörden entsprechend zur Anzeige gebracht.

Die Wetterauer Polizei wird in enger Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Ordnungs- und Versammlungsbehörden die aktuellen Entwicklungen auch weiterhin genau beobachten, verstärkte Präsenz zeigen und festgestellte Verstöße konsequent verfolgen.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang richten Sie bitte an die zuständigen Polizeistationen in Butzbach (Tel. 06033/7043-0) Friedberg (06031/6010), den Polizeiposten in Bad Nauheim (06032/9181-0) sowie die örtlichen Ordnungs- und Versammlungsbehörden.

Tobias Kremp

Pressesprecher

