POL-WE: Unfall zwischen Ober-Mörlen und Friedberg + VW überschlägt sich - Fahrer muss ins Krankenhaus + Einbruch am helllichten Tage

A5: Unfall zwischen Ober-Mörlen und Friedberg

Am Freitagmorgen ist es auf A5 zwischen Ober-Mörlen und Friedberg zu einem größeren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei LKW-Fahrer wurden dabei verletzt. Zeitweise war die Autobahn in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt worden. Die anschließenden Aufräumarbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an.

Was war passiert?

Kurz vor 8.30 Uhr war der Fahrer eines grauen Mercedes mit Anhänger auf der mittleren Spur unterwegs in Richtung Frankfurt. Beim Fahrstreifenwechsel nach rechts verlor, wohl aufgrund Wassers auf der Straße sowie des vorherrschenden Regens, die Kontrolle über sein Gespann, touchierte dabei einen auf der linken Spur fahrenden blauen Ford und kam letztlich quer über mittlere und rechte Fahrspur zum Stehen. Ein auf der rechten Spur folgender Sattelzug konnte noch rechtzeitig abbremsen. Die Brummilenker der beiden hinter ihm rollenden Sattelzüge fuhren jedoch auf. Sie wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht.

Nidda: VW überschlägt sich - Fahrer muss ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Ober-Lais und Michelnau am Donnerstagabend ist eine Person schwer verletzt worden. Gegen 21.40 Uhr war der 40-jährige Fahrer eines weißen VW auf der L3185 unterwegs. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Rettungskräfte brachten den aus Nidda stammenden Fahrzeuglenker ins Krankenhaus.

Butzbach: Einbruch am helllichten Tage

In der Butzbacher Taunusstraße machten sich Einbrecher am Donnerstag an einem Einfamilienhaus zu schaffen. Zwischen 9.15 Uhr und 13.45 Uhr hatten sie ein Kellerfenster aufgehebelt und waren so in die Wohnräume gelangt. Sie entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand unter anderem Modeschmuck. Die Friedberger Kripo ermittelt nun und bittet um Hinweise unter 06031/6010. Die Ermittler fragen: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Taunusstraße aufgefallen? Konnten die Täter bei ihrem Werken oder der folgenden Flucht gar beobachtet werden?

