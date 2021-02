Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Baumaschine gestohlen in Rosbach ++ Geldkassette aus Büro in Gedern gestohlen ++ Außenspiegel beschädigt in Bad Nauheim

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 04.02.2021

Außenspiegel beschädigt

Bad Nauheim: Einen beschädigten Außenspiegel fand der Besitzer eines Fiat am Donnerstagmorgen (4.2.) bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug vor. Auf dem Park & Ride Parkplatz des Bahnhofs "Am Goldstein" hatte er sein Auto tags zuvor gegen 16 Uhr noch unversehrt abgestellt. Der linke Außenspiegel des blauen Panda wurde offenbar abgetreten. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro an dem Kleinwagen. Die Polizei Friedberg Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen der sinnlosen Tat und bittet sie, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

++

Baumaschine gestohlen

Rosbach: Auf bislang unbekannte Weise gelangten Einbrecher in einen Rohbau in der Straße "Am Fahrenbach" in Ober-Rosbach. Zwischen Mittwoch (3.2.) gegen 16 Uhr und Donnerstagfrüh (4.2.) entwendeten sie eine Maschine, die zur Produktion von Putz dient. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen der Tat und fragt: Wem sind verdächtige Personen vor der Tat, bzw. in der Tatnacht aufgefallen? Hat jemand verdächtige Fahrzeuge, z.B. Kleinlaster, Transporter oder LKW in der Tatnacht in der Straße "Am Fahrenbach" bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 06031/601-0 entgegen.

++

Geldkassette aus Büro gestohlen

Gedern: In ein Büro eines Wohnhauses in der Franseckystraße drangen Einbrecher im Laufe der Nacht von Mittwoch (3.2.) auf Donnerstag (4.2.) ein. Die Täter schlugen hierzu die Scheibe eines Fensters ein und gelangten auf diesem Weg ins Gebäude. Eine Geldkassette mit ca. 1000 Euro fanden sie und flüchteten damit unerkannt. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell