POL-ROW: ++ Nach Sturz mit Kleinkraftrad - Zwei junge Menschen verletzt ++ Hansalinie A1 - Vier Verletzte bei Auffahrunfall ++ Radfahrerin beim Abbiegen übersehen ++

Rotenburg (ots)

Nach Sturz mit Kleinkraftrad - Zwei junge Menschen verletzt

Wohnste. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 131 zwischen Wohnste und Klein Wangersen sind am Sonntagabend zwei junge Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 23-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau gegen 19.30 Uhr gemeinsam auf einem Kleinkraftrad auf der Kreisstraße in Richtung Klein Wangersen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache verlor der 23-jährige Fahrzeugführer plötzlich die Kontrolle über das Krad. Bei dem Sturz zog sich der junge Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen zu. Seine 22-jährige Sozia wurde leicht verletzt. Beide kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Hansalinie A1 - Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Everinghausen/A1. Bei einem Auffahrunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Stuckenborstel in Richtung Hamburg sind am Sonntagnachmittag vier Menschen verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer hatte gegen 15.30 Uhr mit seinem Audi verkehrsbedingt abbremsen müssen. Diese Situation erkannte ein nachfolgender 28-jähriger Fahrer eines Audi vermutlich zu spät. Er fuhr auf den Vordermann auf und schob dessen Fahrzeug auf einen, noch unbekannten Wagen eines ebenfalls unbekannten Fahrers. Im weiteren Verlauf kam es zu Kollisionen, an denen ein 54-jähriger Fahrer eines VW Caddy und ein 34-jähriger Fahrer eines VW Golf beteiligt waren. Vier Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des unbekannten Unfallbeteiligten setzte seine Fahrt fort, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund dreißigtausend Euro. Hinweise zur Ermittlung des Unfallflüchtigen bitte unter Telefon 04282/59414-0 an die Autobahnpolizei in Sittensen.

Hansalinie A1 - Gespann gerät ins Schaukeln, Fahrerin bleibt unverletzt

Elsdorf/A1. Mit dem Schrecken davongekommen ist am Samstagnachmittag eine 68-jährige Autofahrerin auf der Hansalinie A1 in Höhe der Anschlussstelle Elsdorf. Die Frau war gegen 15.30 Uhr mit einem Pkw-Anhänger-Gespann in Richtung Hamburg unterwegs, als sich die Kombination plötzlich aufschaukelte. Das Gespann kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Opel blieb stehen, der Anhänger kippte auf die Seite. Während der Unfallaufnahmen und der Bergungsarbeiten musste die mittlere und die linke der drei Fahrspuren für etwa eine Stunde für den Verkehr gesperrt werden. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Everinghausen. Am Sonntagnachmittag ist eine 45-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der B 75 und der Everinghauser Straße verletzt worden. Ein 27-jähriger Autofahrer hatte gegen 15 Uhr mit seinem Audi von der Bundesstraße nach links in die Everinghauser Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich die in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrende Frau. Bei dem Zusammenstoß zog sie sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

