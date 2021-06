POL-ROW: ++ Autobahnpolizei Sittensen fragt: Wem gehört die Kornnatter? ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Sittensen. Am vergangenen Wochenende ist eine Kontrolleinheit des Zoll auf ein raschelndes Geräusch an einem Müllcontainer aufmerksam geworden. Bei genauer Betrachtung erkannten die Beamten eine rötliche Schlange, die sich dort windend im Gras bewegte. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen nahm Kontakt zu einer fachkundigen Kollegin auf und konnte das Reptil bestimmen. Bei dem Ausreißer handelt es sich um eine Kornnatter in schimmerndem Dunkelrot. Das Tier ist ursprünglich auf dem nordamerikanischen Kontinent beheimatet und für den Menschen ungefährlich. Schnell tauften die Beamten die Natter auf den Namen "Gunther" und legten sie behutsam in eine Transportbox. Mit der Unterstützung anderer Dienststellen konnte "Gunther" dann einem nahegelegenen Tierheim für Reptilien übergeben werden. Die Autobahnpolizei Sittensen bittet den/die Halter*in der Schlange, sich unter Telefon 04282/59414-0 zu melden, damit "Gunther" schnellstmöglich wieder nach Hause kommen kann.

