Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200818.2 Brunsbüttel: Zeugen nach Einbruch gesucht

Brunsbüttel (ots)

Von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Brunsbüttel eingedrungen. Sie richteten einigen Sachschaden an und entwendeten unter anderem technisches Gerät. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 14.00 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, traten Täter die Tür des Hauses in der Straße Am Belmermoor ein und begaben sich in das Innere. Dort durchwühlten sie alles, konsumierten Alkohol und richteten Schäden an. Bei Verlassen des Objektes nahmen sie unter anderem eine Musikanlage und einen Fernseher mit.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Kripo Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

