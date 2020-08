Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200818.1 Itzehoe: Zwei Drogenfahrten am Morgen

Itzehoe (ots)

Am Montagvormittag haben Streifen in Itzehoe und in Heiligenstedten Autofahrer kontrolliert, die unter dem Einfluss von Drogen stehend unterwegs gewesen sind. Beide Männer mussten sich der Entnahme von Blutproben stellen.

Gegen 08.00 Uhr überprüften Beamte in der Dorfstraße in Heiligenstedten einen jungen Mann und stellten im Gespräch mit ihm auffällig gerötete Bindehäute fest. Daraufhin angesprochen, räumte der 27-Jährige ein, zuletzt am Wochenende mehrere Züge eines Joints genommen zu haben. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, so dass der Betroffene eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen musste.

Rund zwei Stunden später stoppten Polizisten dann in der Mozartstraße einen Dithmarscher, dessen Pupillenreaktion ebenfalls den Verdacht des vorangegangenen Rauschmittelkonsums weckte. Ursächlich hierfür, so der 35-Jährige, sei der regelmäßige Konsum von Cannabis, zuletzt vor wenigen Tagen. Ein Drogenvortest verlief auch bei dem Brunsbütteler positiv, so dass auch er sich der Blutentnahme unterziehen musste.

Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

