Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fenster im Kindergarten mit Stein eingeworfen...

Koblenz (ots)

Am Montag, 04.11.2019, wurde der Koblenzer Polizei eine Sachbeschädigung an einem Kindergarten in Koblenz Metternich gemeldet. Nach ersten Ermittlungen liegt der Verdacht nahe, dass ein oder mehrere Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe beschädigt haben. Wann es genau zu der Sachbeschädigung kam und ob es vielleicht einen Zusammenhang zu Halloween gibt, das versucht die Polizei zu klären. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der 0261 103-2911 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell