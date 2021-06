Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Feuer in der Oberschule - Polizei spricht von Brandstiftung ++

Rotenburg (ots)

Selsingen. Nach einem Brand in der Heinrich-Behnken-Oberschule am Donnerstagabend gehen die Ermittler der Bremervörder Polizei nach aktuellem Stand von einer Brandstiftung aus. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr auf ein Flachdach der Schule geklettert sein und dort zunächst diverse Sachbeschädigungen begangen haben. So zerstörten sie einen Blitzableiter, mehrere Fallrohre und Oberlichtkuppeln. Durch ein Oberlicht verschafften sie sich Zutritt zur daruntergelegenen Schulbibliothek. Nachdem sie vermutlich im Bereich eines Ausgabetresens ein Feuer gelegt haben, verschwanden die Unbekannten durch ein Fenster. Rund einhundert Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren aus Selsingen und Umgebung hatten die Flammen rasch im Griff. Trotzdem geht die Polizei von einem Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich aus. Unter Telefon 04761/9945-0 bitten die Brandermittler der Bremervörder Polizei um Hinweise.

