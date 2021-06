Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Zeuge meldet Sattelzug in Schlangenlinien ++ Direkt nach dem Taschendiebstahl - Diebe heben Geld vom Automaten ab ++ Metalldiebe unterwegs ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Zeuge meldet Sattelzug in Schlangenlinien

Sittensen/A1. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat am frühen Montagmorgen über Notruf einen Sattelzug gemeldet, der auf der Hansalinie A1 in Schlangenlinien in Richtung Hamburg unterwegs sei. Andere Verkehrsteilnehmer wären durch die Fahrweise bereits gefährdet worden. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen postierte sich an der Anschlussstelle Sittensen. Gegen 5.30 Uhr sichteten die Polizistinnen das beschriebene Fahrzeug. Bereits beim Hinterherfahren erkannten sie, dass der Zeuge die gefährliche Situation richtig beschrieben hatte. An der Anschlussstelle Heidenau lotsten die Beamtinnen den Lastwagen zur Verkehrskontrolle von der Autobahn. Dabei wurde schnell deutlich, warum der Fahrer das schwere Fahrzeug so auffällig gelenkt hatte. Er selbst gab zwar an, nur Medikamente eingenommen zu haben. Seine Alkoholfahne entging den Polizistinnen aber nicht. Auf der Polizeiwache musste der 55-jährige Kraftfahrer eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Deshalb stellte die Polizei auch die Fahrzeugschlüssel sicher und übergab sie später an den Chef.

Direkt nach dem Taschendiebstahl - Diebe heben Geld vom Automaten ab

Zeven. Nachdem eine 75-jährige Zevenerin in der vergangenen Woche in einem Discounter am Nord-West-Ring von Taschendieben bestohlen worden ist, stellte sich jetzt heraus, dass die Täter mit den gestohlenen Bankkarten auf direktem Weg zur Bank gegangen sind und dort zweimal eintausend Euro vom Konto der Seniorin abgehoben haben. Die Tat hatte sich am letzten Donnerstag ereignet. Obwohl man sofort für eine Kartensperre gesorgt hatte, waren die Diebe schneller. Eine Viertelstunde zuvor hoben sie das Geld ab.

Unfall beim Überholen - 17-jähriger Biker verletzt

Haaßel. Bei einem Verkehrsunfall in der Brunnenstraße ist am Montagnachmittag ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der junge Mann hatte gegen 17 Uhr in Höhe der Einmündung Karkenstieg den vorausfahrenden Wagen eines 41-Jährigen überholen wollen, aber vermutlich zu spät erkannt, dass das Fahrzeug in diesem Moment nach links abbog. Der junge Biker fuhr mit seiner Kawasaki in das Heck des Vordermanns. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er kam im Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über zweitausend Euro.

Zigarettenautomaten als Ziel geschäftsmäßiger Diebe

Bötersen. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in der Dorfstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Zunächst schnitten sie an dem Gerät, dann hebelten ihn auf. Aus dem Automaten nahmen sie die Zigaretten und das Bargeld mit. In den Tagen zuvor war es in Höperhöfen zu einer ähnlichen Tat gekommen. Auch hier hatten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten so lange bearbeitet, bis er geöffnet werden konnte. Mit Zigaretten und Bargeld verschwanden die Diebe unerkannt.

Unfall am Kreisel - 17-jährige Radfahrerin verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr am Pferdemarkt ist am Montagmittag eine 17-jährige Radfahrerin verletzt worden. Ein 76-jähriger Autofahrer hatte gegen 13 Uhr mit seinem BMW in den Kreisel einfahren wollen und dabei vermutlich nicht auf die junge Radlerin geachtet. Bei der Kollision kam die Jugendliche zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf einige hundert Euro.

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen in die Verkehrskontrolle

Bockel. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen 31-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren gegen 3 Uhr früh auf der Bundesstraße 71 im Gegenverkehr auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Sie wendeten den Streifenwagen und stoppten die Fahrt des 31-Jährigen kurz darauf. Bei der Verkehrskontrolle fragten die Polizisten routinemäßig nach dem Führerschein und dem Fahrzeugschein. Der Fahrer räumte sofort ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Im Gespräch erkannten die Beamten zudem Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Demnach hatte der Mann vor Fahrtantritt Marihuana und Kokain konsumiert. Er musste eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Scheeßel. Für einen 42-jährigen Autofahrer war die Fahrt am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Harburger Straße zu Ende. Eine Streifenbesatzung hatte den Wagen des Mannes gegen 21 Uhr gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung zu stehen schien. Ein Atemalkoholtest bestätigte diese Einschätzung: mehr als 1,1 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

31-Jährige wird Opfer von Taschendieben

Visselhövede. Dass auch jüngere Menschen durchaus Opfer von geschickten Taschendieben werden können, zeigt eine Tat, die sich am Montagvormittag in einem Discounter an der Soltauer Straße ereignet hat. Eine 31-jährige Visselhövederin war gegen 10 Uhr beim Einkaufen von einem unbekannten Mann angerempelt worden. Zunächst bemerkte die Frau nichts weiter. An der Kasse stellte sich aber heraus, das der unbekannte Täter ihr Portemonnaie, das sie in einer unverschlossenen Umhängetasche bei sich hatte, gestohlen hatte. In der beigefarbenen Geldbörse befand sich neben Bargeld auch der Personalausweis, der Führerschein und die Bankkarten der Frau.

Metalldiebe unterwegs

Visselhövede. In der vergangenen Woche waren Buntmetalldiebe im Ort unterwegs. Von einem Wohnhaus am Marktplatz nahmen zwei Regengitterroste mit. Sie befand sich links und rechts neben dem Gebäude hinter einem Sichtschutz.

