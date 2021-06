POL-ROW: ++ Unfallflucht am Beeke-Zentrum - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Unfallflucht am Beeke-Zentrum - Polizei bittet um Hinweise

Scheeßel. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag auf dem Parkplatz am Beeke-Zentrum ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Fahrer eines dunklen SUV gegen 15.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken mit einem schwarzen VW Golf Variant kollidiert. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Aussage einer Zeugin soll es sich um einen Wagen mit Rotenburger Kennzeichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger oder Scheeßeler Polizei unter Telefon 04261/947-0 oder 04263/98516-0-

