Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Achtung! - Falsche Polizeibeamte ++

Rotenburg (ots)

Achtung! - Falsche Polizeibeamte

Rotenburg. Im Laufe des Vormittags haben mindestens acht Menschen in Rotenburg einen unerwarteten Anruf von falschen Polizeibeamten erhalten. Die Betrüger nutzten dabei eine Manipulationstechnik, um die Nummer der Rotenburger Polizei im Display der Angerufenen erscheinen zu lassen. Angerufen haben sie vorwiegend bei älteren Menschen - in der Regel mit altdeutschen Vornamen. Die Täter gaben am Telefon an, Polizeibeamte zu sein, die gerade Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen haben. Bei ihnen habe man eine Liste mit Namen von weiteren, möglichen Opfern gefunden. Aus diesem Grund telefoniere man nun zum Schutz mit dem gefährdeten Personenkreis. Dann versuchten die Anrufer die persönlichen Lebensumstände der Menschen zu erfragen. Vor allem Wertgegenstände wie Bargeld, Schmuck, Goldbarren und ähnliches war von Interesse. In allen acht Fällen behielten die Angerufenen den Überblick und ließen sich nicht täuschen. Trotzdem empfiehlt die Polizei bei solchen Anrufen schnell aufzulegen und keine langen Gespräche zu führen. Die Anrufer sind sehr geschult und schaffen es, gutgläubige Menschen um den Finger zu wickeln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell