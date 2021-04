Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Ost: Corona-Schnelltestzentrum beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Brünner Straße in Ludwigsburg-Ost trieb zwischen Donnerstag 20:20 Uhr und Freitag 06:20 Uhr ein bislang unbekannter Täter sein Unwesen. Mit einer Sektflasche hatte der Unbekannte an einem Corona-Schnelltestzentrum ein Fenster eingeworfen. Zudem wurde mit einem Edding eine dazugehörige Holzhütte beschmiert und ein Verlängerungskabel hinter dem Testzentrum entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

