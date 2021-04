Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Platte Reifen nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 16:45 Uhr war ein 70-jähriger Seat-Lenker auf der Böblinger Straße in Holzgerlingen in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz nach einer Tankstelle soll ihm zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mittig der Fahrbahn entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden, musste der Seat-Lenker nach rechts ausweichen. Hierbei fuhr er mit dem Wagen auf den Bordstein, wodurch beide Räder einen Plattfuß erlitten und die Felgen beschädigt worden sind. Ohne sich im Anschluss um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte, der möglicherweise am Steuer eines silbernen Mercedes saß, aus dem Staub. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, melden sich bitte beim Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 270450.

