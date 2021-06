Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: "Dooring" und der Tag der Verkehrssicherheit

Rotenburg (ots)

"Dooring" und der Tag der Verkehrssicherheit

Rotenburg. Der dritte Samstag im Juni steht immer ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit. Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Verkehrswacht gemeinsam mit der Polizei Rotenburg am landesweiten "Tag der Verkehrssicherheit". Auf die Gefahren durch "Dooring" Unfälle und wie diese zu vermeiden sind, machten die Verkehrsexperten am Pferdemarkt-Kreisel aufmerksam. "Gerade in der Goethestraße sind bei der überwiegenden Mehrzahl der Unfälle Fahrradfahrer beteiligt. Dabei kommt es auch immer wieder durch das unachtsame Öffnen der Autotüren zu gefährlichen Situationen", sagt Heike Mahnke, die bei der Polizei für die Verkehrsunfallauswertung zuständig ist. Aber nicht nur am Informationsstand, sondern auch in der Goethestraße wurden Fahrrad- und Autofahrer auf die Gefahren beim Aussteigen aus dem Fahrzeug aufmerksam gemacht. "Abstand und Beobachtung des Innenraums" waren die Tipps für die Radfahrer. Den Autofahrern wurde neben dem Blick in den Spiegel beim Aussteigen zum "holländischen Griff" geraten. "Beim Aussteigen aus der Fahrertür wird dabei der Türgriff mit der entfernteren rechten Hand betätigt. Durch die Drehbewegung des Oberkörpers erweitert der Fahrer sein Blickfeld", so Heike Mahnke weiter, die zugleich auch Geschäftsführerin der Verkehrswacht ist. "Denn, schwere Unfälle können selbst bei 0 km/h passieren", so ihr abschließendes Statement.

