POL-EN: Gevelsberg- Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochabend wurde ein 59-jähriger Gevelsberger bei einem Verkehrsunfall auf der Birkenstraße schwer verletzt. Ein 46-jähriger parkte seinen BMW an der Birkenstraße in Richtung Geerstraße am rechten Fahrbahnrand. Als seine 15-jährige Mitfahrerin die hintere linke Fahrertür öffnete um auszusteigen, übersah sie den auf der Fahrbahn befindlichen 59-Jährigen auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Gevelsberger stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

