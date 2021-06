Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Öffentlichkeitsfahndung nach Wechseltrickbetrug

Schwelm / Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am 04.02.2021 kam es gegen 19:15 Uhr bei einem Schwelmer Getränkemarkt zu einem Wechseltrickbetrug. Zwei männliche Person lenkten die Mitarbeiter des Marktes ab. Einer von ihnen ließ sich an der Kasse mehrere Geldscheine wechseln. Bei diesem Vorgang entstand dem Geschäft ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Aufnahmen der Überwachungskameras wurden nun für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Sie sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/schwelm-wechseltrickbetrug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell