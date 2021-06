Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Rollerfahrer

Schwelm (ots)

Am 02.06.2021, um 11:00 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Schwelmer mit seinem Roller die Berliner Straße in Fahrtrichtung Wuppertal. Auf Höhe eines dortigen Reifenhandels beabsichtige er nach rechts auf das dortige Gelände einzufahren. Beim Einbiegevorgang kommt er zu Fall und stürzt mit dem Roller auf den Gehweg. Mittels eines eingesetzten Rettungswagens wird er anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Roller selbst entstand geringer Sachschaden.

