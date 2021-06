Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Sprockhövel (ots)

Am 02.06.2021, um 10:00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Sprockhövel mit seinem Pkw, Fiat Punto, die Mittelstraße aus Fahrtrichtung Haßlinghausen kommend in Fahrtrichtung Schmiedestraße. Auf Höhe des Kreisverkehrs Mittelstraße/Engelsfeld/Mathilde-Anneke-Straße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Direkt hinter ihm befuhr ein 70-jähriger Mann aus Hattingen mit seinem Traktor, Fendt, ebenfalls die Mittelstraße in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs. Dieser übersah den steheden Pkw, konnte nicht mir rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der Sprockhöveler leicht verletzt und musste vor Ort ärztlich betreut werden. Es entstand geringer Sachschaden am Pkw.

