Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar (zi.)

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar befuhr am 11.03.21, gegen 21:00 Uhr, die Auschnippe in Richtung Wiesenstraße. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte in den Kreisverkehr. Dabei wurden die Grünanlagen beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch später ermittelt werden.

