POL-UL: (UL) Dietenheim - Einbrecher wecken Bewohner auf

Am frühen Mittwoch wollten Unbekannte in ein Gebäude in Dietenheim einbrechen.

Ulm (ots)

Kurz vor 2 Uhr wachte ein Bewohner eines Gebäudes in der Gießenstraße auf, weil er Geräusche hörte. Er sah zwei Verdächtige, von denen sich einer an einem Fenster zu schaffen machte und der andere offensichtlich Schmiere stand. Als die Täter den Bewohner erkannten flüchteten sie in Richtung Zeughausweg. Jetzt ermittelt die Polizei aus Dietenheim (Tel. 0731/188-3812) nach den Unbekannten. Die Täter sollen beide etwa 1,75 Meter groß und 25 Jahre alt sein. Sie sollen dunkle Kleidung getragen und ihr Gesicht teilweise verdeckt haben.

