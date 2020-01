Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wieder Diebstähle aus Autos

Mönchengladbach (ots)

Erneut sind Fälle von eingeschlagenen Autoscheiben und Diebstählen aus den Fahrzeugen angezeigt worden.

So schlugen unbekannte Täter am Dienstag zwischen 18 und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Mülfort an der Bruchstraße die Beifahrerscheiben gleich von fünf Pkw ein und durchsuchten diese Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Zur Beute gehörten eine Sonnenbrille und ein Portemonnaie.

An der Bendhecker Straße in Rheydt gab es einen weiteren Fall: Dort wurde am Dienstag zwischen 1 und 7.45 Uhr die Seitenscheibe eines Audi Q7 eingeschlagen. Der Täter ließ eine Geldbörse mitgehen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

