Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kasse aus Restaurant entwendet

Mönchengladbach (ots)

Ziel von Einbrechern war im Zeitraum zwischen Montag, 10 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, ein Restaurant in Rheydt.

Vermutlich durch Aufhebeln einer Tür am Hintereingang gelangten die unbekannten Täter in das Restaurant an der Bahnhofstraße. Da der Versuch, die Kasse mit vorgefundenem Werkzeug aus dem Lager zu öffnen, offensichtlich misslang, entwendeten sie schließlich die gesamte Kasse und flüchteten mit der Beute auf dem Weg, auf dem sie gekommen waren, und entkamen unerkannt in unbekannte Richtung.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte diese unter der Rufnummer 02161-290 der Polizei melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell