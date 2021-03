Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Autohaus

Northeim (ots)

Einbeck, Altendorfer Tor, Mittwoch, 10.03.2021, 19.10 Uhr - Donnerstag, 11.03.2021, 07.40 Uhr

EINBECK (köh) - In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Autohaus ein und entwendeten dort mehrere Motorräder.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen eines Tores Zugang zu dem Autohaus und entwendeten dort zehn Motorräder des Herstellers BMW, sowie zwei Reifensätze und diverse Zubehörteile. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes wurden vermutlich ein größeres Fahrzeug genutzt (mindestens 7,5 t LKW). Das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Zeugen, die insbesondere in der Zeit von 23.20 Uhr bis 05.00 Uhr verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, teilen diese bitte der Polizei in Northeim unter 05551-70050 mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell