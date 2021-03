Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines neuwertigen E-bikes

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Kalefeld (hs) Am 11.03.2021 im Zeitraum zwischen 06:30 und 07:30 Uhr wurde in Kalefeld, Schützenweg am dortigen Schützenhaus, ein neuwertigen E-Bike entwendet. Der 29jährige Kalefelder hatte das E-Bike mit einem Sicherheitsschloss an einem Laternenpfahl gesichert. Als er wieder an den Abstellort zurückkehrte, war das Fahrrad samt Schloss verschwunden. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Rad der Marke Haibike sduro Hardnine 7.0. Der Rahmen ist schwarz/weiß mit türkis farbenen Elementen. Der Schaden beträgt 3.100 EUR. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim, Tel.: 05382-919200 zu melden.

