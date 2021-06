Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Herdecke (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Wittener Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Wittener leicht verletzt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, als der 74-Jährige Herdecker mit seinem Dacia von der Wittener Landstraße nach links in den Kirchender Dorfweg abbiegen wollte und den im Geradeausverkehr fahrenden Radfahrer übersah. Der 20-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell