Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall auf der Wuppertaler Straße

Sprockhövel (ots)

Eine 28-Jährige Hattingerin fuhr am Dienstagmorgen mit ihrem VW auf der Wuppertaler Straße in Richtung Wuppertal. Kurz hinter der Einmündung Löhener Egge geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Lkw. Die 28-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch der 50-jährige LKW Fahrer aus Hagen kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell