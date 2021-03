Polizei Bielefeld

POL-BI: Zusammenstoß verhindert- Krad-Fahrer stürzt nach Vollbremsung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche-

An der Beckhausstraße erlitt am Montag, 29.03.2021, ein Krad-Fahrer leichte Verletzungen. Mit einer Vollbremsung verhinderte er den Zusammenstoß mit einem abbiegenden PKW.

Ein 28-jähriger Bielefelder fuhr gegen 15:05 Uhr mit seinem Motorrad auf der Beckhausstraße in Richtung Herforder Straße. Hinter ihm fuhr ein 26-jähriger Bielefelder mit seinem Krad in die gleiche Richtung. In Höhe der Hausnummer 225 kam den Motorrad-Fahrern eine 50-jährige Bielefelderin mit ihrem Opel entgegen. Die 50-Jährige beabsichtige mit ihrem Opel Corsa nach links in die Einfahrt einzubiegen. Der 28-jährige Yamaha-Fahrer erkannte das Abbiegemanöver, leitete eine Vollbremsung ein und verhinderte den Zusammenstoß. Durch die starke Bremsung stürzte er über den Lenker auf den Boden und verletzte sich dabei leicht. Dem hinter dem 28-Jährigen fahrenden 26-Jährigen Motorrad-Fahrer gelang es ebenfalls den Zusammenstoß zu verhindern und rechtzeitig zu bremsen.

Rettungskräfte versorgten den 28-Jährigen am Unfallort. An der Yamaha entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

