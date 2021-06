Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Pedelecfahrer leicht verletzt

Hattingen (ots)

Ein 74-jähriger Hattinger wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Rathausplatz leicht verletzt. Der Hattinger fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Roonstraße. An der Kreuzung zur Roonstraße missachtete er die geregelte Verkehrsregelung rechts vor links und es kam zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Nissan Qashqai eines 52-jährigen Hattingers. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell