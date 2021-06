Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Doppelhaus schlägt fehl

Wetter (ots)

In der Zeit vom 29.05 bis zum 31.05. versuchten unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Goethestraße einzubrechen. Die Besitzer stellten eine Hebelspur an einer Nebeneingangstür fest, das Öffnen der Tür gelang den Tätern nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell