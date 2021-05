Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfallflucht mit einem Verletzten

Hattingen (ots)

Am Freitagmorgen kam es in einem Parkhaus an der Großen Weilstraße in Hattingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach Aussage des Geschädigten kann es im Vorbeifahren zu einer Berührung zwischen dem VW Tiguan und dem 48-jährigen Hattinger. Das Fahrzeug touchierte ihn mit dem Außenspiegel an der Hand, wodurch er leicht verletzt wurde. Als er den Fahrzeugführer zu Rede stellen wollte, fuhr dieser weiter auf ein anderes Parkdeck. Im weiteren Verlauf versuchte der Hattinger zu verhindern, dass der Fahrer weiter fährt und stellte sich dem Fahrzeug in den Weg. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug und kam dann kurz vor dem Hattinger zum Stillstand. Der Fahrer parkte darauf sein Fahrzeug und entfernte sich. Die verständigte Polizei konnte den 71- Jährigen Fahrer ausfindig machen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

