Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Drei Hattinger landen im Polizeigewahrsam

Hattingen (ots)

Am Sonntagabend wurde die Polizei zu zwei Randalieren in der Heggerstarße gerufen. Die zwei 32-jährigen Hattinger weigerten sich trotz Aufforderung einen Gastronomiebetrieb zu verlassen. Auch einem durch die Polizei ausgesprochenen Platzverweis wollten die Beiden nicht nachkommen. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurden die Männer in Gewahrsam genommen und zum Streifenwagen gebracht. Während die Beamten sich um die beiden Randalierer kümmerten, versuchte die 38-jährige Begleiterin, die Ingewahrsamnahme zu verhindern und ging die einschreitenden Kollegen körperlich an. Als die Frau ihre Hände zu Fäusten ballte und zu einem Schlag ausholen wollte, wurde sie mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und ebenfalls ins Gewahrsam genommen. Da die Frau nachweislich alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Polizeibeamten wurden während des Einsatzes nicht verletzt, die 38- Jährige erlitt eine Schürfwunde, die jedoch nicht behandelt werden musste.

