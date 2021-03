Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Polizei sucht weitere Zeugen zu schwerem LKW-Unfall am Offenbacher Kreuz * Verkehrskontrolle am Stadion * Freiheitsplatz: Festnahme nach versuchter Körperverletzung *

Bereich Offenbach

1. Polizei sucht weitere Zeugen zu schwerem LKW-Unfall am Offenbacher Kreuz; Streife rettet dem Fahrer vermutlich das Leben - Autobahn 3 / Offenbach

(neu) Zu dem schweren Auffahrunfall am Dienstagvormittag, kurz vor dem Offenbacher Kreuz, bittet die Autobahnpolizei darum, dass sich unter der Rufnummer 06183 911550 weitere Zeugen melden. Wie bereits berichtet, war gegen 11.20 Uhr der Fahrer eines slowenischen Sattelzuges vermutlich aus Unachtsamkeit nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug aus Serbien aufgefahren. Während dessen Fahrer den Unfall nach erstem Bekunden unverletzt überstand, wurde der 35-Jährige in dem völlig demolierten Fahrerhaus eingeklemmt und erlitt hierbei schwerste Verletzungen, unter anderem am linken Bein. Sein Leben dürfte er dem beherzten Eingreifen einer Streife der Autobahnpolizei Langenselbold zu verdanken haben, die als erstes an der Einsatzstelle eintraf. Einer der Beamten, der zugleich ausgebildeter Rettungssanitäter ist, leitete sofort lebenserhaltende Schritte ein, während sein Kollege den Fahrer beruhigte und begann, ihn aus dem Führerhaus zu befreien und in Sicherheit zu bringen. Nach gut einer Stunde aufwändiger Bergungsarbeit der Rettungskräfte wurde der Schwerstverletzte in einem dennoch kritischen Zustand in eine Unfallklinik geflogen. Durch die Landung des Rettungshubschraubers und die Maßnahmen an der Unfallstelle musste die Fernstraße in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden. Trotz einer Rundfunkwarnmeldung mit entsprechenden Umleitungsempfehlungen staute sich der Verkehr auf der Autobahn 3 bis zum Seligenstädter Dreieck zurück. Auch auf den umliegenden Straßen kam es zu Behinderungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 53.000 Euro.

2. Verkehrskontrolle am Stadion: Roller sichergestellt, gefälschter Ausweis und mehr - Offenbach

(aa) Für einen 17-Jährigen aus Obertshausen endete die Fahrt mit einem Motorroller am Dienstag, gegen 17 Uhr, in der Bieberer Straße. Polizeibeamte der Direktion Sonderdienste stoppten das Kleinkraftrad im Rahmen einer Verkehrskontrolle, die zwischen 16.15 und 20 Uhr in der Buswendeschleife am Stadion stattfand und von Kräften der Bereitschaftspolizei Mühlheim unterstützt wurde. Der Roller wurde für die genaue Überprüfung durch einen Gutachter hinsichtlich der tatsächlich möglichen Geschwindigkeit (die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 Km/h) und der Verkehrstauglichkeit sichergestellt. Des Weiteren muss sich nun ein 26-Jähriger, der mit vier Männern in einem Opel Astra unterwegs war, einem Strafverfahren stellen. Der Beschuldigte zeigte einen offensichtlich gefälschten Ausweis vor und soll sich wie zwei Mitinsassen illegal in Deutschland aufhalten. Darüber hinaus stellten die Polizisten unter anderem 12 Gurt- und zwei Handyverstöße sowie drei Rotlichtfahrten fest. Die Beamten überprüften 32 Autos, drei Motorroller und 75 Personen. Übrigens: Der Gutachter stellte am Mittwoch bei dem sichergestellten Motorroller derart defekte Bremsen fest, sodass das Kleinkraftrad verkehrsunsicher ist und nicht mehr gefahren werden darf.

3. Wer sah die Autodiebe in Rembrücken? - Heusenstamm

(aa) Autodiebe waren in der Nacht zum Dienstag in Rembrücken zugange: Zwischen 19.30 und 7.10 Uhr stahlen sie in der Hubertusanlage einen Maserati. Hierzu überwanden die Täter das elektrische Schiebetor zu einem Grundstück und öffneten auf noch nicht bekannte Weise das Rolltor der Garage. An dem braunen Maserati Levante waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeuges unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Unfall vor Getränkemarkt: Wer sind die beiden jugendlichen Zeugen? - Dreieich

(tl) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Mittwoch, 24.03.2021, auf einem Parkplatz in der Gleisstraße (einstellige Hausnummern) zugetragen hat, sucht die Polizei in Langen nun nach zwei namentlich noch nicht bekannten Jugendlichen, die den Unfall offenbar beobachtet haben. Beide hätten nach dem Unfall mit dem geschädigten Fahrzeugnutzer gesprochen und diesen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Letzterer hatte seinen blauen Golf mit Offenbacher-Kennzeichen zwischen 13 und 13.30 Uhr direkt vor dem Getränkemarkt abgestellt und dann einen Schaden von etwa 3.000 Euro an der vorderen rechten Seite zu beklagen. Die zwei Zeugen gaben dabei auch Hinweise auf die mutmaßliche Verursacherin. Die Ermittlungen hierzu laufen. Die beiden Jugendlichen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Langen zu melden (Telefon: 06103 9030-0).

5. Zeugensuche: BMW angefahren und geflüchtet - Seligenstadt

(tl) 3.500 Euro Sachschaden an einem geparkten weißen BMW X3 - das ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, zwischen 16.30 und 18 Uhr, in der "Kleinen Salzgasse" ereignet hat. Das Fahrzeug mit OF-Kennzeichen stand am Fahrbahnrand in Höhe eines Bäckers und wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Bereits am vergangenen Mittwoch, 24.03.2021, kam es in dem Bereich zu einer Unfallflucht, bei der ebenfalls ein weißer BMW X3 beschädigt wurde (wir berichteten), allerdings handelte es sich hier um ein anderes Auto. Die Polizei sucht nun auch im aktuellen Fall Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Freiheitsplatz: Festnahme nach versuchter Körperverletzung - Hanau

(tl) Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend in der Innenstadt einen 28-Jährigen vorläufig fest, nachdem er zuvor am Freiheitsplatz zwei andere junge Männer beleidigt und angegriffen haben soll. Zu dem Vorfall kam es gegen 20.50 Uhr im Bereich des dortigen Taxistandes. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige die beiden 21 und 22 Jahre alten Opfer zunächst mit Schimpfworten provoziert und dann auch tätlich angegangen haben, indem er unter anderem nach ihnen schlug und trat. Hierbei wurde offensichtlich niemand verletzt. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige aufgrund der Personenbeschreibung kurz darauf am Marktplatz angetroffen werden. Er rannte zunächst weg, konnte jedoch in der Hammerstraße festgenommen werden. Entsprechenden Aufforderungen, stehen zu bleiben, kam er nicht nach. Um ihn an der weiteren Flucht zu hindern, setzten die Beamten kurzzeitig körperlichen Zwang ein, brachten ihn zu Boden und legten ihm die Handschellen an. Anschließend nahmen die Ordnungshüter den augenscheinlich alkoholisierten Mann mit auf die Polizeiwache, von wo aus er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Hintergründe des Aufeinandertreffens sind noch unklar; die Ermittlungen hierzu dauern an. In dem Zusammenhang werden neben Aufnahmen der öffentlichen Videoüberwachungsanlage nun auch die Aufzeichnungen der Bodycam ausgewertet, welche durch die Beamten bei dem Einsatz mitgeführt wurde. Weiterhin sucht die Polizei Zeugen - diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau 1 zu melden.

2. Autofahrer bei Unfall verletzt - Gemarkung Wächtersbach

(aa) Die Landesstraße 3194 war nach einem Unfall am Mittwochvormittag voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 10.35 Uhr ein 30 Jahre alter Mercedes-Fahrer zwischen Waldensberg und Leisenwald aus noch nicht bekannter Ursache von der Straße abgekommen. Der Mercedes überschlug sich, der 30-Jährige wurde eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Sperrung wurde um 12.10 Uhr aufgehoben. Die Polizei Gelnhausen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 31.03.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

