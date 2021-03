Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 29.03.2021

40-Jähriger nach Messerangriff in Flüchtlingsunterkunft in U-Haft - Rodgau

(tl) Ein eskalierter Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Weiskirchen endete am Samstagabend für einen der Beteiligten mit schweren Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter, ein 40 Jahre alter Bewohner, wurde festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, einen 29-Jährigen, der ebenfalls dort untergebracht ist, mit einem Messer angegriffen und mit Stichen in den Oberkörper schwer verletzt zu haben. Das Opfer ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Warum es zu der Tat gegen 20 Uhr in der Boschstraße kam, ist bislang noch unklar. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern und deren Ehefrauen vorausgegangen sein.

Am Sonntag erließ das Amtsgericht Offenbach gegen den 40-Jährigen Untersuchungshaft; er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt und die Kripo in Offenbach ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen, auch zu den genauen Hintergründen, dauern an.

Offenbach, 29.03.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

