POL-HB: Nr.: 0687 --Brandursache aufgeklärt

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Bismarckstraße Zeit: 09.10.20, 23:15 Uhr

Nach einem Feuer in der Bismarckstraße am 09.10.20 (PM Nr. 0665), bei dem ein 64-jähriger Mann ums Leben kam, steht die Brandursache nun fest.

Am späten Freitagabend, den 09.10.20, brach ein Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Bismarckstraße aus. Bei dem Feuer kam ein Mann ums Leben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Brandexperten der Kriminalpolizei Bremen übernahmen die Untersuchung zur Brandursache. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Erdgeschoss des Gebäudes aufgrund eines technischen Defektes aus. Es konnten keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung festgestellt werden.

Das Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße ist mittlerweile wieder freigegeben.

