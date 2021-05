Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Paar raubt Jacke und Geldbörse

Schwelm (ots)

Am Sonntag, gegen 08:30 Uhr, wurde ein 48-Jähriger Schwelmer von zwei ihm unbekannten Personen angegriffen und bestohlen. Der Schwelmer befand sich an der Bushaltestelle Untermauerstraße/Hauptstraße, als ein ihm unbekanntes Paar auf ihn zukam. Der Mann beschuldigte ihn, dass er bei ihm eingebrochen habe und ging aggressiv auf den Schwelmer zu. Er schlug ihn mehrmals in den Nacken und zog ihm seine Jacke aus. In der Jacke befand sich die Geldbörse des Geschädigten mit einem geringen Bargelbetrag. Im Anschluss entfernten sich die beiden Personen in Richtung Innenstadt. Der Schwelmer wurde durch den Angriff leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht. Das Paar kann so beschrieben werden: Mann: - Ca 30 Jahre alt - Ca 185cm groß - Kurze, dunkle Haare - Schwarze Jacke - Blaue Jeanshose - Akzentfreies Deutsch Frau: - Ca 20-25 Jahre alt - Ca 160cm groß - Korpulente Figur - Bunte Jacke Eine Fahndung im Nahbereich verließ erfolglos.

