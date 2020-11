PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 01.11.2020

LimburgLimburg (ots)

Sachbeschädigung an Pkw Tatort: 65549 Limburg, Holzheimer Straße Tatzeit: zw. Di., 06.10.2020 und Sa., 31.10.2020 Ein silberfarbener Mazda 2 wurde im obigen Zeitraum durch Unbekannte beschädigt (Fahrertür und Rücklicht). Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 500 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl Tatort: 35792 Löhnberg Tatzeit: zw. Sa., 17.10.2020 und So., 31.10.2020 In der Zeit von Samstag, 17.10.2020 bis Samstag, 31.10.2020, entwendeten Unbekannte aus dem Hof eines Einfamilienhauseses ein dort abgestelltes und gegen Wegnahme gesichertes Mountainbike der Marke Corratec. Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich mit der Polizeistation in Weilburg unter (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Tatort: 65549 Limburg, Mundipharmastraße Tatzeit: Sa., 31.10.2020, zw. 10:00 Uhr und 10:45 Uhr Ein weißer Audi Q 2 wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die hintere linke Stoßstange wurde dabei zerkratzt (geschätzter Sachschaden etwa 1000 Euro). Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall Tatort: 65604 Elz, Friedrichstraße Tatzeit: Sa., 31.10.2020, 21:50 Uhr Der Fahrer eines Mercedes Benz befuhr die Friedrichstraße in Elz in Fahrtrichtung Limburger Straße. Aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen dort geparkten VW Polo, welcher durch den Aufprall noch gegen einen Torpfosten aus Beton geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 14.000 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten Tatort: 65549 Limburg, Schiede Tatzeit: Sa., 31.10.2020, 20:40 Uhr Ein 16-Jähriger befuhr mit einem Kleinkraftrad die Schiede in Limburg in Fahrtrichtung Diezer Straße. Kurz vor der Einfahrt in den Schiedetunnel wechselte eine Pkw-Fahrerin den Fahrstreifen von rechts nach links, ohne das Kleinkraftrad zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrer des Kleinkraftrades mit seinem Sozius stürzte. Der Kleinkraftradfahrer erlitt beim Sturz Schürfwunden und Prellungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

PHK Neukirch

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell