Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis- Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Ennepetal (ots)

Am Sonntagmorgen kam es, gegen 05:00 Uhr, in Schwelm zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein 18-jähriger Mann aus Ennepetal schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen dem 18-Jährigen und zwei weiteren Männern aus Schwelm (20,21) zu einem Streit. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer durch mindestens einen der Täter angegriffen und schwer verletzt. Ein Passant entdeckte den schwer verletzten Mann in der Mittelstraße und verständigte die Rettungskräfte. Das Opfer konnte seine Angreifer beschreiben, sie wurden noch im Nahbereich angetroffen und festgenommen. Das PP Hagen hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell