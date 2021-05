Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Raub in der Neustraße

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, den 30.05.2021 gegen 01:35 Uhr kaufte ein 26-jähriger Schwelmer zusammen mit einem unbekannten Täter eine Flasche Alkohol in der Neustraße. Im Anschluss schlug der Täter auf den Geschädigten ein, verletzte diesen leicht am Kopf und entwendete abschließend die Flasche. Der Täter flüchtete unerkannt vom Tatort.

