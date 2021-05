Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - 15-jährige Schülerin in der Jahnstraße beraubt.

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 29.05.2021 gegen 17 Uhr wurde eine 15-jährige Gevelsbergerin von zwei unbekannten Tätern im Skaterpark in der Jahnstraße beraubt. Hierzu hielt einer der Männer die Schülerin von hinten fest, während ein weiterer Mann ihr in den Bauch schlug und ein "Schokoticket" aus der Jacke entwendete. Die Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt, die Täter entkamen unerkannt.

